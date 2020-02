Amazon: i migliori videogiochi (e non solo) in offerta domenica 2 febbraio

Volete concludere la settimana in bellezza facendovi un bel regalo? Per vostra fortuna su Amazon, come al solito, sono presenti numerosi videogiochi (e non solo) a prezzo scontato: andiamo alla scoperta delle migliori offerte di oggi 2 febbraio 2020.

Tra i videogiochi in saldo spicca senza dubbio l'edizione esclusiva di Tom Clancy's The Division 2, che continua ad essere proposta a soli 14,99 euro. Gli amanti del calcio possono inoltre scegliere tra FIFA 20 e PES 2020, entrambi a prezzo scontato: il primo a 39,99 euro e il secondo a 34,99 euro. In promozione, in ogni caso, non ci sono solamente videogiochi. I possessori PlayStation 4 possono acquistare delle Ricariche per il PlayStation Store con il 10% di sconto, mentre i giocatori PC e Xbox One non dovrebbero lasciarsi sfuggire l'offerta su Xbox Game Pass Ultimate, che prevede 3 mesi in regalo con l'acquisto di una sottoscrizione da 3 mesi, per un totale di 6.

Videogiochi in sconto su Amazon il 2 febbraio

