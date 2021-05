Amazon Music HD: tre mesi gratis, ultimo giorno per attivare la promo

Amazon Music HD è il nuovissimo servizio che ci permette di ascoltare oltre 75 milioni di brani in HD e milioni di canzoni in Ultra HD, a cui si aggiunge un catalogo audio 3D in crescita.

Scade alla mezzanotte di oggi la promozione che ci permette di attivare il servizio per 3 mesi senza nessun costo ed obbligo di rinnovo, qui potete attivare la promozione Amazon Music HD gratis. Alla scadenza (se siete interessati a rinnovarlo), il servizio si rinnova al costo di 14,99 euro al mese, mentre coloro che sono già iscritti ad Amazon Music Unlimited potranno effettuare l'upgrade aggiungendo 5 Euro al mese.

Dal punto di vista tecnico, i brani in HD godono un bitrate raddoppiato rispetto a quelli in versione "standard", in Ultra HD possiedono un bitrate addirittura fino a 10 volte maggiore se confontati con piattaforme come Spotify ed Apple Music.

Vi ricordiamo inoltre che è possibile attivare entro oggi anche la promozione che prevede Amazon Music Unlimited completamente gratis per i primi 3 mesi, anche questa senza obbligo di rinnovo. Terminato il Periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, fino alla relativa cancellazione (ma puòessere disattivato nelle impostazioni a questa pagina). Due ottime promozioni in vista dell'estate, che ci permettono di ascoltare in maniera assolutamente gratuita musica per 3 mesi.