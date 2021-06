Amazon Music Unlimited: 4 mesi completamente gratis, ecco come!

É attivabile entro il 22 giugno la nuova offerta di Amazon Music Unlimited, che prevede l'utilizzo completamente gratuito per 4 mesi del servizio per gli abbonati ad Amazon Prime che non hanno mai utilizzato il periodo gratuito di prova.

Un'ottima promozione con l'inizio dell'estate alle porte, che ci permette di ascoltare senza nessuna spesa, musica per tutto il periodo estivo.

Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming con oltre 70 milioni di brani, che spazia dai grandi classici alle ultime hit, playlist e radio. Ê possibile ovunque ed in qualsiasi momento ascoltare milioni di brani su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC/Mac e Fire, il tutto senza pubblicità e grazie alla modalità offline, possiamo scaricare la nostra musica preferita ed ascoltarla senza connessione ovunque noi siamo. L'abbonamento Prime Music invece (gratuito per tutti gli abbonati ad Amazon Prime), include solamente un catalogo con 2 milioni di brani.

Il servizio è gratis per i primi 4 mesi e può essere rinnovato alla scadenza al costo di 9,99 euro al mese o 99 euro all'anno (2 mesi gratuiti sono gratuiti), cliccate a questo link per verificare se il vostro account è idoneo alla promozione.

L'offerta promozionale che prevede la prova gratuita dei primi 4 mesi del servizio può essere attivata solamente fino al 22 giugno 2021 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Terminato il Periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, fino alla relativa cancellazione (ma può essere disattivato nelle impostazioni a questa pagina).