Su Amazon le nuove Pulse 3D nella colorazione Gray Camouflage sono scontate del 17%

Amazon sconta la nuova colorazione delle famose Pulse 3D, le cuffie wireless ideate per PS5 e compatibili anche con PS4, la Gray Camouflage, acquistabili al prezzo scontato di 83 euro con lo sconto del 17% dal prezzo di listino, sono uscite l'8 dicembre 2022.

Le caratteristiche tecniche non cambiano rispetto ai modelli già in vendita, le cuffie di Sony con audio 3D garantiscono ai possessori della console nextgen un sonoro avvolgente ed immersivo, tanto da cambiare l'esperienza che il gioco ci offre. Ricaricabili grazie alla presa USB Type-C e ditate di doppio microfono con eliminazione del rumore ed una serie di controlli di facile accesso, ci permettono di chiacchierare agevolmente nel party sfruttando un'acquisizione vocale super nitida.

Clicca qui per acquistare le nuove cuffie Pulse 3D Gray Camouflage ad un prezzo super scontato

Se volete risparmiare, vi segnaliamo che proprio in questo momento il modello di colorazione nera (Midnight Black) è in offerta a questo link al prezzo di 76 euro con spedizione immediata, così come quello di colorazione bianca, in promozione a questo link al prezzo di 89,99 euro, entrambi con spedizione gratuita e venduti e spediti da Amazon stessa.

Su Amazon è possibile acquistare anche il nuovo controller DualSense nella nuova colorazione Gray Camouflage, a questo link al prezzo scontato di 49,98 euro, uscito il 14 ottobre 2022.

Seguiteci su Telegram per non perdere le migliori promozioni che vi segnaliamo ogni giorno a questo link.