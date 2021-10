Amazon offerta del giorno: Xbox Series S con FIFA 22 a 299.99 euro

Da Amazon arriva un'interessante offerta per tutti gli amanti di calcio in attesa di mettere le mani su una console next-gen. Sulla piattaforma di e-commerce è possibile ottenere la Xbox Series S assieme a un codice per riscattare la versione standard di FIFA 22, il nuovo titolo sportivo firmato Electronic Arts.

Xbox Series S con FIFA 22 costa 299.99 euro: ciò significa che allo stesso prezzo di vendita della console vi portate a casa anche il nuovo capitolo di FIFA senza dover sborsare un centesimo di più. Un'offerta molto interessante considerato che il nuovo titolo EA è appena arrivato sul mercato. Non solo: trattandosi della versione next-gen di FIFA 22 è possibile godere di tutte le ultime novità legate apportate dagli sviluppatori per la nuova iterazione del brand, come l'innovativa Hypermotion Technology che garantisce un gameplay e una resa visiva ancora più realistica rispetto a quanto mostrato dalle precedenti iterazioni del brand.

Si tratta quindi di un'ottima occasione per compiere il passo avanti verso la nuova generazione e contemporaneamente godersi uno dei titoli più caldi dell'autunno 2021. Approfittatene dunque finché le scorte saranno a disposizione su Amazon. Per ulteriori approfondimenti sul titolo calcistico di EA, la nostra recensione di FIFA 22 esamina nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo episodio.