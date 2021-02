Amazon offerte giochi PS4: Star Wars Jedi Fallen Order in sconto solo per oggi

Star Wars Jedi Fallen Order di Respawn ed Electronic Arts è la nuova offerta del giorno su Amazon Italia, in vendita a prezzo ridotto in versione standard per PlayStation 4. Approfittatene subito!

Una nuova avventura galattica ti attende in Star Wars Jedi Fallen Order. In questa avventura per giocatore singolo dalla forte componente narrativa assumi il ruolo di un Padawan Jedi, ti ritroverai a combattere intensi e spettacolari duelli a colpi di spada laser e a scatenare i poteri della Forza. I fan di Star Wars riconosceranno località, armi, attrezzature e nemici inconfondibili.

Star Wars Jedi Fallen Order costa 29.99 euro nel momento in cui scriviamo, con un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino, se siete interessati non lasciatevi scappare questa occasione. Recentemente gli sviluppatori hanno pubblicato la patch next-gen per Star Wars Jedi Fallen Order ottimizzando il gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, se avete acquistato una console di nuova generazione e siete fan di Guerre Stellari questo è il momento giusto per recuperare uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni.

Da riscoprire anche in vista di un possibile Star Wars Jedi Fallen Order 2, non ancora annunciato ma molto probabile considerando il buon successo commerciale riscosso dal primo episodio.