Amazon, le offerte del giorno: NieR Automata GOTY, NFS Heat e Final Fantasy 7 Remake

Anche oggi proseguono le offerte di settembre targate Amazon e per la giornata odierna (mercoledì 2 settembre) sono disponibili nuove promozioni legate a tre dei videogiochi più polari per PS4, tra cui NieR Automata e Final Fantasy VII Remake.

Da segnalare in particolare la Game of the Year Edition di NieR Automata al prezzo di 24.99 euro, oltre al gioco completo questa edizione include il DLC 3C3C1D119440927, Pod console, Pod di cartone, Pod vintage rosso, Grimoire Weiss, Testa di Amazarashi, Maschera macchina, tema dinamico e set di avatar.

Amazon Sconti e Offerte

Sconti anche su Final Fantasy VII Remake (Edizione Standard) e Need for Speed Heat, quest'ultimo proposto al prezzo più basso di sempre. Le offerte sono valide unicamente sulle versioni per PlayStation 4 e solamente per oggi, in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

