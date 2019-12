Amazon Offerte di Natale: sconti su Kingdom Hearts 3, Metro Exodus e altri giochi

Avete già provveduto ai regali di Natale? Se siete ancora in alto mare, non temete. Mancano ancora più di due settimane e per vostra fortuna su Amazon.it avete davvero l'imbarazzo della scelta.

Questa mattina vi abbiamo segnalato degli sconti su PS4, PS VR e relative esclusive, mentre adesso ci concentriamo sui giochi di terze parti. Tra le pagine del noto rivenditore e-commerce è possibile scovarne alcuni di pregevole fattura proposti a prezzi davvero invitanti. Impossibile non segnalarvi, ad esempio, Kingdom Hearts 3 a 24,99 euro, oppure Metro Exodus a 19,98 euro e Shadow of the Tomb Raider a 18,99 euro. Ecco a voi la nostra selezione:

Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché le scorte potrebbero finire da un momento all'altro e i prezzi sono soggetti a variazioni continue. Se notate dei cambiamenti, non esitate a farcelo sapere nei commenti, provvedere subito a modificare la notizia.