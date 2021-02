Amazon offerte e sconti: Red Dead Redemption 2 al prezzo più basso di sempre

Red Dead Redemption 2 tocca il minimo storico nelle offerte di Amazon, la versione PlayStation 4 del gioco Rockstar Games è ora in vendita al prezzo di 29.99 euro invece di 74.99 euro con un risparmio di oltre 40 euro su listino.

Potete acquistare Red Dead Redemption 2 su Amazon a 29.99 euro solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Pur non essendo un titolo recentissimo (il lancio risale all'autunno 2018) RDR2 è un gioco immortale esattamente come il suo fratellone Grand Theft Auto V che a sette anni di distanza dal lancio continua a vendere come (e spesso più) i giochi AAA di recente uscita.

Da tempo si parla di una possibile patch next-gen per Red Dead Redemption 2 al momento tutto tace da Rockstar Games ma secondo vari rumor lo studio vorrebbe "rilanciare" Red Dead 2 insieme a Red Dead Redemption Remaster così da dare una nuova vita ai due giochi su console di attuale generazione.

In ogni caso, Red Dead Redemption 2 è perfettamente godibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, il prezzo offerta vale solo per la versione destinata alle console PlayStation mentre l'edizione Xbox è ancora venduta a prezzo pieno su Amazon.