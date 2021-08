Amazon offerte di settembre: Warehouse Deals, sconto 30% anche su videogiochi e console

Amazon ha lanciato le nuove offerte di settembre e tra queste troviamo anche i Warehouse Deals con tantissimi prodotti usati o ricondizionati (come nuovi) venduti con il 30% di sconto sul prezzo di listino. La promozione coinvolge anche la categoria console e videogiochi, una buona occasione per arricchire la propria ludoteca.

Dal 30 agosto al 7 settembre Amazon applica 30% di sconto su prodotti selezionati della categoria Warehouse. Lo sconto sul prezzo visualizzato nella pagina dei singoli prodotti verrà applicato direttamente al carrello, potrete così vedere il prezzo totale aggiornato dei vostri acquisti.

Ma quali sono le migliori offerte Amazon Warehouse sui videogiochi? Tra i prodotti in promozione segnaliamo ad esempio GTA V Premium Edition per PS4 a meno di 18 euro, controller DualSense per PlayStation 5 a 56.83 euro, Nintendo Switch Modello 2019 a 235.99 euro, Xbox Series S a 250.79 euro solamente per citare alcuni dei prodotti in offerta ma ci sono davvero centinaia di articoli tra videogiochi, console e accessori, potete visualizzare tutti i prodotti cliccando qui.

Cosa vuol dire usato come nuovo su Amazon? Nei prodotti Warehouse troverete spesso questa dicitura, tutti gli articoli sono testati e perfettamente funzionanti ma non possono essere venduti come nuovi perché spesso sono privi dell'imballo originale o questo è danneggiato, oppure posso mancare cavi e accessori nel caso delle console, in ogni caso i prodotti sono garantiti da Amazon.