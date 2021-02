Amazon Offerte: videogiochi scontati del 20% fino al 14 febbraio

Fino al 14 febbraio Amazon offre uno sconto del 20% su tantissimi articoli Warehouse, tra cui i videogiochi con centinaia di titoli in offerta a prezzo scontato. Una bella occasione per risparmiare in vista dei regali di San Valentino!

Ma quali sono i giochi in offerta su Amazon con il 20% di sconto fino al 14 febbraio? Tra i tanti citiamo Assassin's Creed Valhalla, Just Dance 2021, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Rainbow Six Siege, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, Pokemon Spada e Scudo, Crash Bandicoot 4 It's About Time, Cyberpunk 2077 Day One Edition, Assassin's Creed Origins, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Watch Dogs 2, Tekken 7, Call of Duty Black Ops Cold War, Watch Dogs Legion, Far Cry 5 e centinaia di altri giochi per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.

Tutto questo senza dimenticare controller Xbox, DualSense e DualShock, joypad per PC, tastiere e mouse da gaming, cuffie e molti altri accessori. Da sottolineare come tutti gli articoli siano perfettamente funzionante, si tratta di prodotti usati e restituiti dai clienti Amazon, oppure con confezione aperta o imballo danneggiato. Una buona soluzione per risparmiare qualche soldino e acquistare nuovi giochi a prezzo ridotto.