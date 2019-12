Amazon Offerte del Weekend: sconti sui giochi multipiattaforma

Anche questo weekend è possibile fare degli ottimi affari su Amazon.it: la divisione italiana del colosso dell'e-commerce sta proponendo una serie di sconti su videogiochi multipiattaforma: scopriamo assieme le offerte più interessanti.

Sconti multipiattaforma del 29 dicembre 2019

Tra i tanti giochi in offerta spiccano senz'altroa 18,99 euro,a 23,50 euro ea 19,98 euro. Da segnalare anchead appena 7,98 euro, un prezzo davvero risibile anche per un gioco che ha avuto tanti problemi in questi mesi, ora in corso di (lenta) risoluzione.

Segnaliamo che i prezzi potrebbero subire mutamenti senza alcun preavviso e che le offerte sono valide per un periodo limitato o fino ad esaurimento scorte. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.