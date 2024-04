Amazon ci porta... sulla Luna! Fallout 3 e New Vegas gratis per gli abbonati Prime

Per festeggiare l'arrivo di Fallout su Prime Video, Amazon regala Fallout 76 agli abbonati Prime ma non solo perché nelle scorse ore altri giochi della serie Bethesda sono stati aggiunti al catalogo.

Nello specifico gli abbonati Amazon Prime Gaming possono giocare gratis con Fallout 3 e Fallout New Vegas su Amazon Luna. Entrambi i giochi sono disponibili fino al 10 ottobre 2024 e potranno essere giocati anche via browser tramite il servizio di Cloud Gaming di Amazon.

Parliamo di due giochi completi, dunque non si tratta di demo o prove a tempo, una bella occasione per riscoprire questi due capolavori assoluti della serie Fallout. Fallout 3 in particolare è uno dei giochi più acclamati degli anni 2000 mentre New Vegas viene riconosciuto come uno dei giochi simbolo della produzione Obsidian.

Inoltre potete scaricare gratis anche numerosi bonus per Fallout 76 oltre al gioco completo Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Se state apprezzando la serie TV di Fallout, avrete così modo di riscoprire l'intera serie di videogiochi, nata a metà degli anni 90 e di grandissimo successo ancora oggi.

Le sorprese non finiscono qui perché Fallout 4 riceverà l'aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X/S questo mese, con migliorie al comparto tecnico e ottimizzazioni per le due console di attuale generazione.