Amazon potrebbe aver svelato l'esistenza di Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3

A quanto pare,potrebbe aver anticipato l'esistenza di. Il titolo in questione appare nella descrizione di un fumetto dedicato alla serie in vendita sul sito del noto rivenditore.

Il volume, che può essere trovato a questo indirizzo, è disponibile al preordine e la sua uscita è prevista per il 25 settembre 2018. Nella descrizione, c'è scritto chiaramente che la storia scritta da Paul Tobin fungerà da raccordo tra il secondo e il terzo capitolo della serie.

Electronic Arts e PopCap Games non hanno ancora commentato la faccenda in via ufficiale, pertanto vi consigliamo di prendere questa informazione con le pinze. Vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.

Intanto, vi ricordiamo che Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 è disponibile dal febbraio del 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC.