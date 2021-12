Su Amazon sono preordinabili i nuovi DualSense nelle colorazioni Pink, Blue e Purple

Siete dei fortunati possessori della nuova console di Sony? Potrebbe allora interessarvi l'acquisto dei controller DualSense nelle nuove colorazioni Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue, al prezzo di 74,99 euro cadauno con uscita prevista per il 14 gennaio.

Rimangono invariate le caratteristiche del controller rispetto alle versioni già in commercio, quindi stessa durata della batteria, feedback aptico, grilletti adattivi, batteria interna ricaricabile, nuovo pulsante Create, microfono integrato e nuova lightbar intorno al touchpad.

Il nuovo DualSense può essere utilizzato anche per videogiocaregiocare su PC tramite una connessione via cavo USB-C o Bluetooth, per quest'ultima opzione è necessario un adattatore USB Bluetooth da collegare al PC (venduto separatamente), grazie ai nuovi aggiornamenti i trigger adattivi ed il feedback aptico sono compatibili anche per l'utilizzo del controller su PC.

Di seguito i link ai preordini con prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon:

Al momento su Amazon sono acquistabili in pronta consegna solamente il DualSense nella colorazione Midnight Black a questo link al prezzo scontato di 66 euro o nella colorazione White in bundle con il Jumpstart di NBA 2K22 (con contenuti bonus per il gioco) al prezzo di 62,99 euro a questo link.