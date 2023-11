Amazon Prime anticipa i regali di Natale: ecco i videogiochi 'gratis' di dicembre

Ai già ricchi regali di novembre con Amazon Prime, il colosso dell'ecommerce aggiunge gli altrettanto importanti (e gratuiti) titoli riscattabili a zero euro a dicembre da tutti gli iscritti ad Amazon Prime.

Per questo fine anno, l'offerta contenutistica confezionata da Amazon per i propri abbonati a Prime promette di essere particolarmente allettante, merito soprattutto della presenza di titoli come Deathloop nell'elenco dei giochi da poter riscattare 'gratuitamente' tramite l'app ufficiale di Amazon Games o con un codice da utilizzare su negozi digitali di terze parti come Epic Store.

A chi desidera aderire all'iniziativa, ricordiamo che per riscattare una copia gratuita dei titoli offerti da Amazon Prime basta accedere alle relative pagine sul portale di Amazon Prime Gaming ed effettuare il login con le credenziali del proprio account Amazon. Cosa ne pensate dei nuovi titoli Amazon Prime Gaming di dicembre 2023? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Deathloop.

