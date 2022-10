Amazon Prime Day 11 e 12 ottobre: come iscriversi gratis, migliori offerte e buoni sconto

Amazon Prime Day torna l'11 e il 12 ottobre, due giorni di shopping con forti sconti su tantissimi prodotti. Ma come fare per approfittare delle offerte Amazon Prime Day, trovare le migliori offerte e magari ottenere uno dei ricercatissimi buoni sconto Amazon? Ecco tutto quello che c'è da sapere su Amazon Prime Day 2022.

Amazon Prime Day 2022 giorni e data

Amazon Prime Day 2022 si tiene nei giorni di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre, 48 ore di shopping a prezzo ridotto su migliaia di articoli appartenenti a tutte le principali categorie merceologiche tra cui elettronica, informatica, smartphone, televisori, giochi e giocattoli, videogiochi, abbigliamento e accessori, sport, giardinaggio, arredamento, libri, musica e cultura, intrattenimento e tempo libero.

Come iscriversi gratis ad Amazon Prime

Potete iscrivervi ad Amazon Prime gratis per un mese senza obbligo di rinnovo: clicca qui per iscriverti gratis ad Amazon Prime per 30 giorni. Gli iscritti potranno accedere alle offerte Prime Day dell'11 e 12 ottobre ma non solo perché tra i vantaggi del programma segnaliamo anche consegne in un giorno lavorativo per tutti i prodotti con la dicitura Amazon Prime e consegne gratuite in due ore con Amazon Prime Now, accesso gratuito a Amazon Prime Video con centinaia di film e serie TV, archivio foto illimitato con Amazon Prime Photo, accesso anticipato alle Offerte Lampo su Amazon.it e accesso a due milioni di brani musicali con Amazon Music Prime, senza dimenticare giochi gratis ogni mese con Twitch Prime e l'accesso a centinaia di eBook con il programma Prime Reading.

Migliori offerte Amazon Prime Day ottobre 2022

Al momeno tra le migliori offerte Amazon Prime Day 2022 spiccano i seguenti sconti su marchi com Xiaomi, Firbit, Garnier, Lenovo, Acer, Samsung, Champion, Vans e Pepe Jeans:

Fino al 55% su dispositivi Echo selezionati, eero e Ring

Fino al 30% su prodotti per la casa e la cucina Ecovacs, DeLonghi, Moulinex, iRobot

Fino al 35% sui PC Samsung, Lenovo, Acer, LG, Asus

Fino al 30% sui prodotti per la salute e la cura della persona tra cui prodotti dei marchi Maybelline New York, Garnier, L'Oreal, Elemis, Elizabeth Arden

Fino al 30% sui prodotti per lo sport tra cui prodotti dei marchi Xiaomi, Amazfit, Fitbit, Momo Design, Ducati, Mas Padel

Fino al 30% sui prodotti Amazon Fashion tra cui Pepe Jeans, Michael Kors, Champion, Vans, e molti altri

Fino al 45% sui dispositivi per la cura della persona Oral-B, Ghd, Braun, Philips

Fino al 35% sui prodotti di elettronica tra cui prodotti dei marchi Sony, Bose, Soundcore

Da segnalare anche quattro mesi gratis di Amazon Music per i nuovi iscritti. Volete essere sempre aggiornati sulle promozioni più interessanti? Sul canale Telegram offerte Everyeye.it trovate quotidianamente tutte le migliori offerte pubblicate sulle pagine di Everyeye.it, così da non perdere le migliori occasioni di risparmio quotidiane.

Buoni sconto Amazon Prime Day 2022

Siete in cerca di buoni sconto Amazon per il Prime Day? A questo proposito vi segnaliamo che utilizzando l'app Amazon Photos otterrete un buono sconto Amazon da 15 euro da utilizzare entro il 31 ottobre 2022. Anche in questo caso vi invitiamo a seguire il canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it per scoprire in anticipo l'arrivo di eventuali altri buoni da spendere su Amazon.