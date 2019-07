Amazon Prime Day 2019: offerte e sconti su PS4, PS4 PRO e PlayStation VR

E' iniziato finalmente l'Amazon Prime Day 2019 e per l'occasione vi proponiamo le migliori offerte PS4 e PSVR attualmente online per gli abbonati al servizio Premium di Amazon, che potranno fare acquisti a prezzi ridotti nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 luglio.

Tra le offerte in corso sulle console PS4, PlayStation 4 PRO e PSVR troviamo PS4 Slim 500 GB con due DualShock 4 a 238.99 euro, PS4 Slim 500 con tre giochi (Rachet & Clank, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro) a 284.99 euro, PS4 PRO con 20 euro di credito PSN a 349.99 euro, PlayStation VR Megapack a 229.99 euro e PlayStation VR con PlayStation Camera e VR Worlds a 199.99 euro. Di seguito i link per accedere a tutti gli sconti PS4 e PSVR:

Offerte PS4 Amazon

Sconti Amazon PSVR

Tutte le offerte citate qui sopra sono valide esclusivamente per gli abbonati Amazon Prime ed esclusivamente per il Prime Day 2019 . Nel corso della giornata odierna e nelle prossime ore pubblicheremo altre segnalazioni con le migliori offerte videogiochi Amazon, seguiteci su queste pagine e su Facebook per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.In questo caso potete usufruire di 30 giorni di Amazon Prime gratis , trascorso il periodo di prova potrete decidere in totale autonomia se continuare a pagare per dodici mesi oppure annullare l'iscrizione senza costi di alcun tipo.