Amazon Prime Day 2019: quando sarà e quali sconti verranno proposti?

Anche quest'anno Amazon terrà il Prime Day, la giornata di promozioni dedicata agli iscritti al programma Prime, ormai diventata un appuntamento fisso per la stagione estiva. Qualche giorno fa un documento potrebbe aver svelato la data dell'edizione del 2019, ma quali saranno le offerte?

I rumor trapelati di recente ipotizzano il 15 Luglio come giorno x per il Prime Day 2019. La scelta sarebbe coerente con quella degli scorsi anni: nel 2018 Amazon annunciò il Prime Day il 2 Luglio, due settimane prima del via.

Ad oggi non sono arrivate conferme ufficiali, ma possiamo ipotizzare che il Prime Day 2019 duri 36 ore. Già da qualche anno Amazon ha aggiunto 12 ore supplementari, per dare agli utenti la possibilità di godere di più promozioni.

Sulle offerte della quinta edizione del Prime Day non sono arrivati rumor, ma possiamo ipotizzare che tra i prodotti maggiormente interessati figureranno quelli proprietari di Amazon. Solitamente, la società di Jeff Bezos propone a prezzo scontato la Fire TV Stick, e non è escluso che anche quest'anno possa accadere lo stesso.

Sconti simili dovrebbero essere proposti anche sulla gamma Echo di altoparlanti basati su Alexa, con annessi bundle con lampadine e prese intelligenti.

Le offerte dovrebbero riguardare anche categorie come informatica e videoludico. Cosa vi piacerebbe vedere?