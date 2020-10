Amazon Prime Day 2020 13 e 14 ottobre con offerte su console e giochi: cosa c'è da sapere

Ci siamo... quasi! L'Amazon Prime Day 2020 partirà ufficialmente alla mezzanotte del 13 ottobre e proseguirà fino alle 23:59 del 14 ottobre, ma cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda la categoria videogiochi e console?

Non abbiamo ancora certezze in merito ma con ogni probabilità, in linea con gli scorsi anni, gli abbonati Amazon Prime potranno acquistare a prezzo scontato console come PlayStation 4, Xbox One S e Nintendo Switch/Switch Lite, oltre a una selezione di videogiochi dei grandi publisher come Sony, Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix, Nintendo e tanti altri ancora. Spazio anche agli accessori ed al PC Gaming con computer desktop e notebook, monitor, unità SSD, sedie gaming e molti altri prodotti per i videogiocatori.



Difficile dire quali potranno essere le percentuali di sconto ma su Everyeye.it trovate una guida per riconoscere le migliori offerte Amazon Prime Day 2020. Non aspettatevi invece offerte di alcun tipo su giochi next-gen o console come PlayStation 5 o Xbox Series X/S, è decisamente troppo presto per pensare ad un qualsiasi tipo di scontistica su questi prodotti.

Amazon Buoni Sconto

E non dimenticate i buoni sconto Amazon Prime Day 2020 per risparmiare, acquistando tramite l'app mobile per iPhone e Android otterrete un buono da 5 euro, così come installando Amazon Assistant o ascoltando una canzone su Amazon Music. Buoni sconto da 10 euro sono previsti invece per gli iscritti ad Amazon Prime Student e per chi acquista prodotti della Piccole Medie Imprese italiane.

Amazon Prime Day 2020 è una buona occasione per acquistare risparmiando e magari portarsi avanti con i regali di Natale o comprare nuovi giochi e console a prezzo speciale, in attesa delle offerte del Black Friday e degli sconti di fine anno. A partire dal 13 ottobre su queste pagine troverete quotidianamente le migliori offerte Amazon Prime Day, per non perderne neanche una seguiteci sul canale Telegram sconti di Everyeye.it.