Amazon Prime Day 2020: buoni sconto per risparmiare e offerte anticipate

In vista dell'Amazon Prime Day 2020, abbiamo preparato una mini guida che vi spiega come godere al meglio delle offerte che segnaleremo, ma anche come ottenere i buoni regalo che Amazon ha già attivato per tutti i clienti.

Amazon Prime Day 2020: le date

Buoni sconto Amazon gratis Prime Day 2020

Offerte Amazon Prime Day 2020

Amazon Prime Day 2020 le migliori offerte

Fino a quando si potranno effettuare i resi?

Amazon Prime Day si terrà il 13 e 14 Ottobre 2020 . Contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, infatti, il colosso di Seattle è stato costretto a rinviare l'evento dedicato agli iscritti al programma Prime a causa della pandemia di Coronavirus.Sarà possibile seguire anche tutte le migliori offerte direttamente sul canale Telegram di Everyeye , a cui vi invitiamo ad iscrivervi attivando le notifiche, per non perdere nemmeno una delle promozioni.

Amazon di recente ha annunciato di aver esteso il periodo di reso dei prodotti acquistati tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2020. Gli utenti potranno effettuare la restituzione fino al 31 gennaio 2021.

Come iscriversi ad Amazon Prime?

E' possibile iscriversi ad Amazon Prime per massimizzare il risparmio, alla prima iscrizione è disponibile un periodo di prova gratis della durata di 30 giorni, trascorso il periodo di prova sarà necessario continuare a pagare l'abbonamento per usufruire dei vantaggi per i membri Prime.

Amazon Prime costo

Amazon Prime costa 36 euro all'anno, ma gli utenti potranno anche scegliere la sottoscrizione mensile al costo di 3 euro ogni trenta giorni.

Amazon Prime vantaggi

Amazon Prime include spedizioni illimitate e gratuite su due milioni di prodotte ed in 2-3 giorni sugli altri prodotti. Grazie all'abbonamento però si potrà accedere anche al servizio di streaming Prime Video, a Prime Music ed a Prime Reading, oltre che a Twitch Prime ed Amazon Photo. Inoltre, è anche garantito l'accesso alle offerte lampo con 30 minuti di anticipo.