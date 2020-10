Amazon Prime Day 2020 sconti: Nintendo Switch Lite in offerta

Come parte delle prime offerte anticipate per l'Amazon Prime Day 2020 vi segnaliamo uno sconto su Switch Lite, la console 100% portatile di Nintendo ora disponibile per un periodo limitato a prezzo ridotto.

L'offerta è valida sulle colorazioni grigio, turchese e giallo mentre le varianti corallo e Pokemon Edition sono vendute a prezzo di listino. Nello specifico la colorazione più economica risulta essere quella gialla proposta a 189 euro mentre le versioni grigio e turchese costano 196 euro.

Nintendo Switch Lite Offerte

Nintendo Switch Lite ha un costo di listino di 219 euro, nel caso della colorazione gialla dunque il risparmio è pari a 30 euro, una cifra certamente non irrisoria che vi permetterà di acquistare un abbonamento annuale a Nintendo Switch Online, un gioco o magari accessori come una custodia protettiva per il trasporto oppure le sempre utili pellicole per proteggere lo schermo.

Su Amazon.it trovate anche PS4 in offerta per il Prime Day 2020, tutte le promozioni sono temporanee e dureranno solamente per poche ore, in attesa che Amazon lanci ufficialmente il Prime Day previsto nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.