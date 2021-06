Amazon Prime Day 2021: 5 giochi da comprare subito con le offerte in anticipo

Il Prime Day sta arrivando (ecco come risparmiare durante l'Amazon Prime Day 2021) ma su Amazon sono disponibili anche alcune offerte anticipate per tutti, in questa occasione vi proponiamo cinque giochi da non perdere in vendita a prezzo scontato.

Tra i giochi in promozione citiamo Cyberpunk 2077, Animal Crossing New Horizons, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 e The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition al prezzo più basso di sempre, solo 15,99 euro.

Particolarmente vantaggioso il prezzo di questa edizione del gioco di CD Projekt dal momento che il pacchetto include anche le due espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone.

Cinque offerte interessanti per risparmiare sui vostri giochi preferiti in attesa delle promozioni Amazon Prime Day previste per le giornate di lunedì 21 e martedì 22 giugno. Vi segnaliamo inoltre che nel momento in cui scriviamo anche Ratchet & Clank Rift Apart è in sconto su Amazon, il gioco Insomniac per PS5 è in vendita con un prezzo più basso di ben 15 euro rispetto al listino.