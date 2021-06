Amazon Prime Day 2021 migliori offerte: da Returnal a FIFA 21, cinque giochi in sconto

In attesa del Prime Day (a proposito, ecco la nostra guida per risparmiare durante l'Amazon Prime Day 2021) Amazon lancia una serie di offerte quotidiane per tutti, con forti sconti su una selezione di videogiochi per tutte le console.

Tra le promozioni di oggi citiamo FIFA 21 a 19.99 euro, Returnal per PlayStation 5 a 64.50 euro, Resident Evil Village per PS5 a 52.99 euro, Death Stranding a 24.99 euro e Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 48,99 euro.

Videogiochi in offerta su Amazon

Amazon Prime Day 2021 è in programma lunedì 21 e martedì 22 giugno con una valanga di offerte per gli iscritti. Non siete membri Prime? Non disperate perchè potete provare Amazon Prime gratis per trenta giorni, senza costi di alcun tipo, e decidere liberamente alla scadenza se rinnovare o meno il vostro abbonamento.

Con Amazon Prime avrete diritto non solo alle spedizioni gratuite ma potrete anche accedere al catalogo di Amazon Prime Video e Prime Music e supportare gratis i vostri streamer preferiti su Twitch con una sottoscrizione gratuita a scelta ogni trenta giorni.