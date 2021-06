Amazon Prime Day 2021: offerte anticipate, sconti sui migliori videogiochi

Aspettando l'Amazon Prime Day 2021, il colosso dell'eCommerce lancia una serie di nuove offerte valide per tutti (e non solo per i membri Prime) con una selezione di giochi per tutte le console in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tra i giochi in promozione troviamo Marvel's Avengers, DOOM Eternal, Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us Parte 2, Days Gone e FIFA 21, solamente per citarne alcuni.

Offerte videogiochi Amazon

Da segnalare anche la promozione sugli abbonamenti Twitch, i membri Amazon Prime otterranno il 50% di sconto sul primo abbonamento ad un canale. Non siete iscritti ad Amazon Prime? Nessun problema, potrete comunque ottenere il 20% di sconto sulla prima iscrizione a un canale Twitch a vostra scelta.