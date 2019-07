Amazon Prime Day: fino a 400 Euro di sconto sui laptop da gaming di MSI

E' partito ufficialmente anche per MSI l'Amazon Prime Day 2019. Il popolare produttore di dispositivi per il gaming ha annunciato una serie di offerte per coloro che sono alla ricerca di sconti su uno dei propri laptop, su cui propone sconti fino a 400 Euro.

MSI consente, anche con un budget inferiore ai 1.000 Euro, di aggiudicarsi il thin & light GF63, che in una scocca di appena 1,86 chilogrammi include un display da 15,6 pollici FHD IPS, processore Intel Core i5 e scheda grafica GeForce GTX 1650 Max-Q. Per la giornata di oggi sarà possibile portarlo a casa a 979 Euro, rispetto ai 1.249 Euro di listino.

Per i gamer che necessitano di una configurazione leggermente più potente, è disponibile il modello superiore con processore Intel Core i7 e più memoria a 1.159 Euro al posto di 1.749 Euro.

Quanti puntano su un laptop per il gaming completo, con display da 17,3 pollici e la recente GeForce RTX 2060, possono portare a casa a meno di 400 Euro il nuovo modello GL73 9SE, che dispone del display FHD. Amazon lo propone al prezzo di 1.599 Euro, mentre il più veloce GE75 Raider SE passa al prezzo di 1.749 Euro, per un risparmio superiore ai 400 Euro.