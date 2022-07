Amazon Prime Day: arrivano sei giochi gratis, tra cui Mass Effect e Star Wars

In occasione degli Amazon Prime Day del 12 e 13 luglio 2022, la nota piattaforma e-commerce mette a disposizione ben sei giochi gratis con Amazon Prime Gaming, tra i quali possiamo trovare una gradita raccolta e diversi giochi incentrati su Star Wars.

I sei giochi disponibili per il download gratuito entro domani, 13 luglio, sono i seguenti:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need For Speed Heat

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Riscattarli è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Amazon Prime Gaming, accedere con le proprie credenziali Amazon (oltre a quelle EA Origin per i giochi targati Electronic Arts) e cliccare sul pulsante "Riscatta" per avviare il download. Ciò permetterà non solo di mettere le mani sopra i titoli collegati all'Amazon Prime Day, ma anche ai giochi gratis di luglio 2022 (che sono Fell Sea: Arbiter's Mask, Fishing North Atlantic, Maniac Mansion e Suzerain) e quelli dell'iniziativa Free Loading di Amazon, che mette a disposizione vari classici del passato quali Metal Slug 2, Samurai Shodown II, The King of Fighters 2000 e The King of Fighters 2002.

Tra i titoli messi a disposizione per i Prime Day, la Legendary Edition di Mass Effect è tra i più allettanti, trattandosi per l'appunto di tre giochi completi (con tanto di DLC inclusi) che permettono di rivivere le origini della serie BioWare. La nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition vi fornirà tutti i dettagli su questa intrigante Collection.