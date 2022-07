Amazon Prime Day: i migliori set LEGO in offerta speciale

In occasione delle offerte di Amazon Prime Day, vi segnaliamo i principali set LEGO in offerta quest'oggi, molti di questi sono in promozione al prezzo più basso di sempre, scopriamoli assieme.

Clicca qui per visualizzare tutti i set LEGO in offerta su Amazon

Marvel Spider-Man al laboratorio Sanctum, composto da 355 pezzi, oggi in offerta a soli 33,91 euro a questo link con lo sconto del 15% dal prezzo di listino. Il set include il quartier generale del Dr. Strange con un seminterrato pieno di gadget e un mostro insetto gigante con minacciose chele. Comprende 4 personaggi, Spider-Man, il Dr. Strange con un mantello di tessuto, Mary Jane e Wong, inoltre la moto di Spider-Man, un ragno e uno scorpione.

Super Mario Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion, modello uscito nel 2022, composto da 179 pezzi ed acquistabile a soli 20,17 euro a questo link. Con questo Pack di Espansione si potrà aggiungere una sfida di caccia ai fantasmi allo Starter Pack LEGO Super Mario, contiene i seguenti personaggi: il Professor E. Gadd e un Fantasma Dorato nemico.

Harry Potter Il Baule Magico di Hogwarts composto da ben 603 pezzi e in offerta a soli 50 euro a questo link, ci permette di decorare e personalizzare il baule magico con i colori delle Case di Hogwarts ed i loro adesivi. Contiene mobili che si trasformano magicamente, accessori ed elementi di Harry Potter da combinare per dare vita a nuove avventure a Hogwarts.

Star Wars Yoda è una ricostruzione del famoso personaggio di Star Wars costruito con soli mattoncini ed alto ben 41 cm, acquistabile con lo sconto del 19% a 97,75 euro, si compone da ben 1771 pezzi.

Star Wars La Sala del Trono di Boba Fett, Palazzo di Jabba, scontato del 15% e acquistabile a 84,99 euro, include ben 7 minifigure LEGO Star Wars: Boba Fett, Fennec Shand, Bib Fortuna, una danzatrice Theelin, una guardia Weequay, una guardia Gamorreana e un Quarren.

Harry Potter Torre di Astronomia di Hogwarts è super scontato, in offerta a 76,49 euro con lo sconto del 27% dal prezzo di listino di 104,99 euro, questo set di Hogwarts include molti ambienti resi familiari dai film di Harry Potter, 8 minifigure di personaggi famosi, Edvige e numerosi accessori, tra cui piante di mandragora, lettere, bacchette magiche e un libro delle pozioni.

Tantissimi videogames sono in offerta oggi su Amazon in occasione delle offerte del Prime Day (che scadono domani), ve li abbiamo elencati in questo articolo recuperabile a questo link.