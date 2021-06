Amazon Prime Day offerte: The Witcher 3, RE Village, Godfall e altri giochi in sconto

E' facile perdere l'orientamento tra le tantissime offerte dell'Amazon Prime Day 2021: sono centinaia i prodotti in offerta, ma quali sono i giochi che meritano di essere acquistati assolutamente a prezzo scontato? Ecco la nostra guida all'acquisto.

Tra i giochi in promo ne abbiamo scelti dieci che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e che potete acquistare in offerta durante il Prime Day, fino alle 22:59 di martedì 22 giugno.



Amazon Prime Day sconti videogiochi

Da segnalare Cyberpunk 2077 a 27.99 euro (prezzo più basso di sempre per l'edizione fisica del gioco di CD Projekt RED),e FIFA 21 a meno di 17.99 euro in versione PS4 con upgrade gratis all'edizione per PS5. E ancora, Godfall per PlayStation 5 a 29.99 euro, Final Fantasy VII Remake per PS4 a 39.99 euro,e Resident Evil Village in versione PS4 a 47,99 euro.E ricordatevi che potete provare Amazon Prime gratis per 30 giorni , senza vincoli e senza obblighi di nessun tipo.