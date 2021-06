Amazon Prime Day: risparmia il 50% sul primo abbonamento a un canale Twitch!

Le offerte dell'Amazon Prime Day 2021 arrivano anche su Twitch: fino al 23 giugno i clienti Prime possono risparmiare il 50% sul primo abbonamento ad un canale a scelta. Non siete membri Amazon Prime? Nessun problema, per voi c'è il 20% di sconto sul primo abbonamento a un canale Twitch.

Come fare? E' semplicissimo, per prima cosa assicuratevi che gli account Amazon e Twitch siano collegati, in caso contrario vi basterà andare nelle impostazioni del profilo Twitch e successivamente accedere alla scheda "Collegamenti", da qui verificate che il tasto Connetti sia attivo alla voce Amazon. In caso contrario effettuate login con l'account di Amazon.it per associare i due profili. Fatto!

Adesso vi basterà selezionare il canale di vostro interesse e cliccare sul pulsante "Abbonati: 50% di sconto" per sottoscrivere un mese di abbonamento a metà prezzo. Se volete supportare Everyeye.it potete farlo con il 50% di sconto per i primi trenta giorni, ricordate che ci avviciniamo all'E3 di Los Angeles e per l'occasione saremo in diretta quotidianamente con una serie di appuntamenti speciali in compagnia di tutta la redazione, ospiti e cari amici che avete imparato a conoscere in questi anni. Gli abbonati al canale Twitch di Everyeye.it potranno non solo vedere le dirette senza pubblicità ma otterranno anche l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.

Non siete membri Prime? Potete iscrivervi ad Amazon Prime gratis per 30 giorni (trascorso il periodo di prova il costo sarà pari a 36 euro l'anno) oppure usufruire dell'offerta valida fino alle 08:59 del 23 giugno che vi permetterà di supportare un canale a scelta con il 20% di sconto per il primo mese.

Nota Bene: "L'offerta viene applicata solo agli abbonamenti Livello 1 periodici a pagamento. L'offerta non viene applicata agli abbonamenti di più mesi. Offerta non disponibile su dispositivo mobile."