Amazon Prime Gaming: annunciati i quattro giochi gratis di luglio

Luglio sarà un mese particolarmente animato per il servizio di Amazon Prime Gaming, che si prepara a regalare la solita ondata di giochi mensili per i suoi abbonati insieme a ben 30 titoli distribuiti in omaggio in occasione di Amazon Prime Day.

I quattro titoli mensili rispondono ai nomi di Maniac Mansion, Suzerain, Fell Seal: Arbiter's Mark e Fishing: North Atlantic, disponibili a partire dal primo luglio. I titoli Prime Gaming di giugno, che possono essere richiesti fino allo scoccare della mazzanotte di oggi, sono Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico e WRC 8 FIA World Rally Championship. Come al solito vi basterà raggiungere il sito di Amazon Prime Gaming ed accedere con le vostre credenziali per richiedere i giochi disponibili.

Il colosso dell'e-commerce ha recentemente confermato che Amazon Prime Day 2022 si svolgerà in due giorni, dal 12 al 13 luglio. Attualmente è già possibile riscattare 25 giochi indie, disponibili fino al 13 luglio. Tra i giochi in offerta sono inclusi Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams, Gone Viral, Hue, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective e The King of Fighters 2002.

Dal 12 al 13 luglio saranno disponibili altri sei giochi: Mass Effect: Legendary Edition, Grid Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast e Star Wars Republic Commando.

Amazon Prime Gaming offrirà anche contenuti gratuiti il prossimo mese per diversi titoli online tra cui NBA 2K, World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Call of Duty: Vanguard e Warzone, Red Dead Online, Grand Theft Auto Online, Apex Legends, League of Legends, Fall Guys, Lost Ark e New World.