Amazon prime Gaming: attiva la prova gratis per giocare anche a Quake

Con Prime Gaming (incluso nell'abbonamento Prime) è possibile sbloccare l'accesso a molti contenuti esclusivi per i videogiochi migliori, giocare ad una collezione gratuita a rotazione di giochi per PC ed ottenere un abbonamento ad un canale di Twitch, il tutto ogni mese e solamente abbonandosi a Prime.

Nel mese di dicembre per gli abbonati sono inclusi molti giochi completi, Brothers A Tale of Two Sons, Banners of Ruin, Doors Paradox, Quake, Spinch, The Amazing American Circus, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow e Desert Child.

I vantaggi non finiscono qui, sono inoltre disponibili molti contenuti per i giochi più giocati del momento, come per esempio Grand Theft Auto Online, League of Legend, Destiny 2, Roblox, Read Dead Online, Rainbow Six Siege e molti altri.

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, vi ricordiamo che è possibile attivare una prova gratuita per 30 giorni

Consegne in un giorno lavorativo per tutti i prodotti con la dicitura Amazon Prime

Consegne gratuite in due ore con Amazon Prime Now

Accesso gratuito a Amazon Prime Video con centinaia di film e serie TV

Archivio foto illimitato con Amazon Prime Photo

Accesso anticipato alle Offerte Lampo su Amazon.it

Accesso a due milioni di brani musicali con Amazon Music Prime

Accesso gratuito a centinaia di ebook con Prime Reading

30 giorni gratis e -20% sull’abbonamento a Audible.it

Contenuti in game ogni mese e sconti esclusivi con Twitch Prime

