Amazon Prime Gaming: curiosi di scoprire i giochi gratis di aprile?

Dopo aver annunciato la partnership tra Amazon e Riot con tanti contenuti di Valorant e LoL, la divisione videoludica del colosso dell'ecommerce stila l'elenco dei videogiochi riscattabili gratis a marzo dagli abbonati ad Amazon Prime.

Sin dalle prime ore di venerdì 1 aprile, tutti gli iscritti ad Amazon Prime avranno l'opportunità di ampliare la propria ludoteca digitale accedendo alle nuove offerte della sezione Prime Gaming del proprio abbonamento.

Nell'elenco dei titoli Amazon Prime Gaming di aprile troviamo il celebre sparatutto Wolfenstein The New Order, Metal Slug 4, Icewind Dale, Grime, Terraformers, Ninja Commando e tanti altri videogiochi.

Wolfenstein: The New Order (GOG)

Ninja Commando

Art of Fighting 3

The Beast Inside (GOG)

Icewind Dale

Crossed Swords

Ghost Pilots

Beholder 2

Terraformers

Metal Slug 4

Ninja Masters

Looking for Alines

Grime

Sengoku

Magician Lord

Sempre a partire dall'1 aprile, di conseguenza, non sarà più possibile riscattare i titoli offerti dall'azienda statunitense nell'elenco dei giochi Amazon Prime Gaming di marzo 2023, come Baldur's Gate Enhanced Edition, I Am Fish, Peaky Blinders Mastermind o City Legends: Trapping in Mirror. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Wolfenstein The New Order.