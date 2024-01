Amazon Prime Gaming: c'è una toccante avventura tra i giochi 'gratis' di gennaio 2024

Dopo aver anticipato i regali con i giochi gratis di dicembre su Amazon Prime, il colosso dell'ecommerce stila l'elenco dei titoli riscattabili liberamente da tutti coloro che sono iscritti a Prime.

Il piatto forte dell'offerta confezionata dall'azienda statunitense è rappresentato da Endling, il viaggio delle volpi sull'orlo dell'estinzione: la toccante avventura narrativa a sfondo ambientalista di Herobeat è riscattabile a zero euro già a partire da oggi, giovedì 4 gennaio, seguendo le indicazioni offerte dal portale di Amazon Prime Gaming. Se volete saperne di più al riguardo, qui trovate la nostra recensione di Endling Extiction is Forever a firma di Cristina Bona.

Se desiderate riscattare una copia gratuita dei titoli offerti da Amazon Prime, vi basta accedere alle relative pagine sul portale di Amazon Prime Gaming utilizzando le credenziali del vostro account Amazon con abbonamento Prime attivo.Cosa ne pensate dei nuovi titoli Amazon Prime Gaming di gennaio 2024? Fatecelo sapere con un commento.

