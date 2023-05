Amazon Prime Gaming fa il pieno di giochi 'gratis': ecco i titoli scaricabili a giugno

Dopo aver offerto un mare di contenuti gratis di League of Legends e altri giochi Riot su Amazon Prime Gaming, il colosso dell'ecommerce stila l'elenco dei videogiochi riscattabili a giugno da tutti gli iscritti ad Amazon Prime.

Nel corso dell'ultimo mese di primavera, la ludoteca digitale accessibile dal servizio di Amazon Prime Gaming (conosciuto in origine come Twitch Prime) accoglierà una ricca selezione di videogiochi appartenenti ai generi più disparati. Scorrendo la lista dei giochi in procinto di entrare a far parte del catalogo Prime Gaming è davvero impossibile non notare la presenza del kolossal ruolistico Neverwinter Nights: Enhanced Edition, come pure dell'esperienza hack'n'slash in salsa arcade Sengoku 2 e del platform metroivania SteamWorld Dig 2.

1 Giugno

Sengoku 2

Mutation Nation

8 Giugno

Soccer Brawl

Over Top

15 Giugno

The Super Spy

Top Hunter

SteamWorld Dig 2

22 Giugno

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Autonauts

Revita

29 Giugno

Roguebook

Once Upon a Jester

Gems of Destiny: Homeless Dwarf

Cosa ne pensate dei videogiochi PC riscattabili a giugno con Amazon Prime Gaming? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che avete tempo fino al 26 giugno per riscattare gli 8 giochi gratis a sorpresa di maggio su Amazon Prime Gaming.