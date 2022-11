Amazon Prime Gaming, leak per i giochi gratis di dicembre: ci sarà anche Quake?

Dopo il mese di novembre che ha regalato agli abbonati al servizio giochi del calibro di Fallout New Vegas, ci prepariamo ad addentrarci nel mese di dicembre e scoprire i prossimi titoli che potremo riscattare con Amazon Prime Gaming.

Stando ad un leak riportato dal portale GG.Deals, i titoli offerti a dicembre da Amazon Prime Gaming sapranno soddisfare tanto gli amanti della frenesia e del multiplayer senza fronzoli, quanto quelli delle esperienza più compassate incentrate sul comparto narrativo. Tra i giochi citati nel leak, infatti, abbiamo produzioni come Quake, lo storico sparatutto originariamente pubblicaot nel 1996, e Brothers: A Tale of Two Sons, la toccante avventura di Starbreeze Studios (compagnia divenuta nota per A Way Out e It Takes Two) lanciata nel 2013.

Di seguito vi riportiamo l'elenco dei titoli che dovrebbero essere distribuiti 'gratuitamente' a dicembre tramite una sottoscrizione all'abbonamento di Amazon Prime Gaming:

Quake

Brothers - A Tale of Two Sons

Spinch

Doors: Paradox

Banners of Ruin

Naturalmente la lista dei giochi gratis di dicembre non è ancora stata confermata in via ufficiale, per cui vi consigliamo di attendere l'annuncio ufficiale di Amazon che non dovrebbe tardare ad arrivare. In caso fosse questo l'elenco definitivo, sareste soddisfatti dei nuovi titoli offerti dal servizio? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.