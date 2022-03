Amazon Prime Gaming leak: anche Oblivion in versione GOTY tra i giochi gratis di aprile

In attesa che vengano ufficialmente confermati quelli che saranno i giochi PC gratis per tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime Gaming nel corso del mese di aprile 2022, un leak potrebbe aver svelato in anticipo l'elenco completo dei titoli gratuiti.

Un portale inglese ha infatti pubblicato un post con il presunto elenco dei giochi gratis di aprile per chi dispone di un abbonamento attivo al servizio conosciuto fino a poco tempo fa con il nome di Twitch Prime.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi in arrivo:

The Elder Scrolls IV Oblivion (versione Game of the Year)

Galaxy of Pen & Paper

Guild of Ascension

House of 10000 Doors: Family Secrets

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge

Nanotale - Typing Chronicles

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Per chi non lo sapesse, l'edizione GOTY di Oblivion include sia la versione base del gioco che tutti i contenuti aggiuntivi. Questo significa che grazie all'abbonamento al servizio Amazon potrete giocare anche include le espansioni 'Knights of the Nine' e 'Shivering Isles' oltre ai seguenti extra: 'Fighter's Stronghold Expansion', 'Spell Tome Treasures', 'Vile Lair' e 'Mehrune's Razor'.

Va inoltre precisato che tutti gli utenti Amazon Prime possono collegare il loro account Twitch e sbloccare i benefici di Amazon Prime Gaming senza costi aggiuntivi. Tra i vari bonus per gli abbonati trovate anche un'iscrizione mensile ad un qualsiasi canale: a tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata al canale Twitch di Everyeye, il cui palinsesto è ricco di appuntamenti.