Amazon Prime Gaming: un mare di divertimento con tanti giochi gratis, tra Payday 2 e altro

Sono ormai diversi mesi che Amazon Prime Gaming fa il pieno di giochi "gratis" e le numerose offerte messe a punto dalla grande azienda capitanata da Jeff Bezos continuano ad ammaliare gli utenti. Le occasioni per riscattare celebri titoli sono davvero tante e molti altri giochi sono prossimi al loro rilascio per i possessori di Prime Gaming.

Sulla falsa riga dell'occasione in cui Amazon ha regalato Star Wars Il Potere della Forza per il Prime Day, è ora tempo di scoprire la line-up delle avventure di agosto 2023. Siete pronti? Il mese in questione è ormai prossimo all'arrivo e si inizia alla grande con il rilascio di Payday 2 + The Gage Mod Courier DLC in forma gratuita a partire dal 3 agosto. Qui di seguito, però, vi riportiamo l'elenco completo:

PAYDAY 2 + The Gage Mod Courier DLC (Epic Games Store key) - 3 agosto;

Farming Simulator 19 (Epic Games Store key) - 10 agosto;

Blade Assault - 10 agosto;

Quake 4 (GOG key) - 10 agosto;

Star Wars: The Force Unleashed 2 - 17 agosto;

Foretales - 17 agosto;

Driftland: The Magic Revival - 17 agosto;

In Sound Mind - 24 agosto;

Summertime Madness (Legacy Games key) - 31 agosto.

Non mancano di certo nomi più altisonanti del panorama videoludico e altre produzioni minori interessanti e tutte da scoprire. Quali tra i giochi sopraelencati sono più di vostro gradimento? Ma soprattutto, siete soddisfatti della line-up dei titoli gratuiti per il mese di agosto su Amazon Prime Gaming?