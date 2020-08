Amazon Prime Gaming: Outcast Second Contact e Pumped BMX Pro tra i giochi di settembre

A qualche giorno di distanza dall'arrivo degli ultimi titoli di agosto, Amazon Prime Gaming è pronto ad annunciare i nuovi giochi che sarà possibile scaricare a partire da settembre, accompagnati come sempre da una serie di contenuti aggiuntivi gratuiti.

Dopo il recente arrivo di Tempest e The Inner World, i giocatori iscritti al servizio di Amazon Prime potranno trovare nel Vault di Prime Gaming ben 5 nuovi titoli a partire dall'1 settembre:

Autonauts : viaggia nell'universo, dando vita ai mondi grazie al potere dell'automazione.

: viaggia nell'universo, dando vita ai mondi grazie al potere dell'automazione. Pumped BMX Pro : supera 60 livelli ed oltre 200 sfide mentre esegui il maggior numero di acrobazie su una delle 15 bici disponibili.

: supera 60 livelli ed oltre 200 sfide mentre esegui il maggior numero di acrobazie su una delle 15 bici disponibili. Effie : affronta un'avventura fantasy unica e rivivi l'aspetto e l'atmosfera dei videogiochi della vecchia scuola in questa gioco di azione-avventura 3D.

: affronta un'avventura fantasy unica e rivivi l'aspetto e l'atmosfera dei videogiochi della vecchia scuola in questa gioco di azione-avventura 3D. Tiny Troopers Joint Ops : comanda una squadra di piccoli soldati, la guerra potrebbe essere un inferno ma questo è il modo più divertente per combatterla

: comanda una squadra di piccoli soldati, la guerra potrebbe essere un inferno ma questo è il modo più divertente per combatterla Outcast Second Contact: parti per l'esplorazione di Adelpha, un mondo alieno tanto bello quanto pericoloso.

Le sorprese non finiscono qui perché a partire dal 3 settembre Rocket Arena sarà disponibile come gioco gratuito. Oltre ai giochi, Amazon metterà a disposizione degli utenti una serie di contenuti aggiuntivi per vari giochi. Tra questi spiccano il bottino che include la skin Rampart per Apex Legends (disponibile dal 24 settembre) e il Finely Tuned Gun Charm (disponibile da 27 agosto al 1 ottobre). Novità anche per i giocatori di FIFA 20: il Gaming Pack 7 con quattro giocatori OVR 83+ e cinque rari Gold è già disponibile. L'8 e il 9 settembre tutti gli iscritti riceveranno un drop per League of Legends e per Epic Seven seguiti da altri drop rispettivamente il 18 settembre e il 23 settembre. Infine sarà presto annunciato il terzo e ultimo drop per SNK Free Games. Nel caso ve li foste persi, potete trovare i giochi gratis di agosto a questo link.