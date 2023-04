Amazon Prime Gaming: quando saranno disponibili i giochi gratis di aprile?

Siete curiosi di scoprire i giochi gratis di aprile di Amazon Prime Gaming? Questo mese ve ne sono delle belle con il servizio sopracitato/b>, il quale offre una nuova schiera di giochi riscattabili "gratuitamente" da tutti gli utenti. Gli illustri nomi di aprile sono diversi, vedasi ad esempio Wolfenstein: The New Order e altri ancora.

La nuova ondata di titoli accessibili agli iscritti ad Amazon Prime arriva dopo l'annuncio di un mare di contenuti gratis per Valorant e League of Legends dopo l'accordo tra Amazon Prime Gaming e Riot. Ma quando possono essere riscattati tutti i prodotti di aprile? Alcuni di essi, tra cui Wolfenstein: The New Order sono già disponibili per gli abbonati. Tuttavia, qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo delle avventure digitali con le relative date:

Titoli disponibili da ora

Wolfenstein: The New Order;

Ninja Commando;

Art of Fighting 3;

The Beast Inside;

Icewind Dale: Enhanced Edition;

Crossed Swords;

Ghost Pilots.

Giochi disponibili dal 20 aprile

Beloder 2;

Terraformers;

Metal Slug 4;

Ninja Masters.

Prodotti disponibili dal 27 aprile

Looking for Aliens;

Grime;

Sengoku;

Magician Lord.

La mole di titoli presenti è alquanto ampia e costituisce un'importante occasione per recuperare alcune esperienze del passato sfruttando la propria iscrizione al servizio in abbonamento ideato dal colosso di Amazon. Inoltre, il riscatto di Wolfenstein: The New Order garantirà l'accesso alla key per il download del medesimo titolo su GOG, ove sarà possibile accedere successivamente al contenuto anche in assenza di un abbonamento ad Amazon Prime.