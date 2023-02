Amazon Prime Gaming: quali sono e quando escono i giochi gratis di marzo?

Dopo essersi premurata di annunciare l'arrivo in Occidente dell'MMO Throne and Liberty, il colosso dell'ecommerce stila l'elenco dei videogiochi riscattabili gratis a marzo da tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

A partire da mercoledì 1 marzo, gli iscritti ad Amazon Prime potranno ampliare la propria ludoteca digitale accedendo alle offerte della sezione Prime Gaming del proprio abbonamento. Nella lista dei videogiochi da riscattare a zero euro su Prime Gaming nel mese di marzo rientreranno il GDR fantasy Baldur's Gate Enhanced Edition, l'avventura Adios, la frizzante esperienza sandbox I Am Fish, Peaky Blinders Mastermind e diversi altri titoli. Eccovi allora l'elenco completo dei giochi Amazon Prime 'gratuiti' di marzo 2023:

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Adios

I Am Fish

Faraway 3: Arctic Escape

Book of Demons

Peaky Blinders: Mastermind

City Legends: Trapping in Mirror — Collector's Edition

In ragione dell'imminente arrivo di questi titoli nel catalogo di Amazon Prime Gaming, dall'1 marzo non sarà più possibile riscattare gratuitamente i videogiochi dell'offerta Amazon Prime di febbraio, ovvero The Elder Scrolls III Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight’s Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew Legendary Edition, Tunche e Space Warlord Organ Trading Simulator. Qualora ve la foste persa, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Baldur's Gate Enhanced Edition.