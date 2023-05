Amazon Prime Gaming, sorpresa: 8 nuovi giochi 'gratis' annunciati per maggio

Se l'elenco già annunciato di titoli gratis promessi da Amazon Prime Gaming non dovessero bastarvi, sarete lieti di sapere che il servizio ha appena annunciato l'arrivo di una nuova ondata di giochi che potrete scaricare a maggio.

Oltre ai giochi già annunciati da Amazon, tra cui Star Wars Rogue Squadron 3D, Samurai Shodown IV e Planescape Torment Enhanced Edition, ecco quindi una nuova lista annunciata a sorpresa per gli abbonati ad Amazon Prime. Non sono presenti produzioni particolarmente altisonanti, ma sicuramente chi è in cerca di nuove esperienze videoludiche potrà lasciarsi incuriosire dai giochi che vi andiamo di seguito a riportare.

Beasts of Maravilla Island [Amazon Games App]

Calico [Amazon Games App]

DKO: Divine Knockout [Epic Games Store]

Double Kick Heroes [Amazon Games App]

Shattered: Tale of the Forgotten King [Amazon Games App]

Tiny Robots Recharged [Amazon Games App]

Tandem: A Tale of Shadows [Amazon Games App]

Turnip Boy Commits Tax Evasion [Amazon Games App]

Tutti i giochi presenti in elenco sono già da ora riscattabili, e rimarranno disponibili per il download senza costi aggiuntivi fino al 26 giugno. Vi ricordiamo inoltre che Amazon Prime Gaming offre attualmente bottino di gioco gratuito e drop di contenuti per titoli live service tra cui Destiny 2, FIFA 23, Lost Ark e New World.