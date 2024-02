Amazon Prime Gaming, svelati i giochi 'gratis' di febbraio: c'è anche Fallout

Dopo aver fatto da sfondo agli ultimi sconti Amazon su PlayStation 5 Slim, il colosso dell'ecommerce statunitense stila l'elenco dei videogiochi riscattabili 'gratuitamente' a febbraio dagli abbonati ad Amazon Prime.

L'offerta confezionata dall'azienda americana per il mese di febbraio 2024 promette di essere particolarmente ricca, soprattutto per gli appassionati di retrogaming e i patiti di esperienze interattive in salsa arcade.

A partire da oggi, giovedì 1 febbraio, è possibile riscattare una copia PC 'gratuita' di Fallout (su GOG.com) e Breakout Recharged (su Epic Games Store) come antipasto dei prossimi titoli Amazon Prime di febbraio, un elenco che spazia dall'edizione Recharged di Missile Command a Tempest 4000.

Eccovi allora la lista completa dei videogiochi riscattabili 'gratuitamente' dagli abbonati ad Amazon Prime nel corso del mese appena iniziato:

Amazon Prime Gaming - giochi di febbraio 2024

1 febbraio - Fallout (GOG.com)

1 febbraio - Breakout Recharged (Epic Games Store)

8 febbraio - Missile Command: Recharged (Epic Games Store)

15 febbraio - Criminal Archives: Alphabetic Murders - Collector's Edition

15 febbraio - Tempest 4000 (Amazon Games App)

22 febbraio - Blade Assault (Amazon Games App)

29 febbraio - Gravitar: Recharged (Epic Games Store)

Come di consueto, per riscattare una copia gratuita dei titoli offerti da Amazon Prime vi basta effettuare l'accesso al portale di Amazon Prime Gaming utilizzando le credenziali del vostro account con abbonamento Prime attivo e seguire le indicazioni offerte dal colosso dell'ecommerce. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei nuovi titoli Amazon Prime Gaming di febbraio.