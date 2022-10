Amazon Prime Gaming: tante grandi produzioni gratis in arrivo a novembre

Negli ultimi giorni, come ormai siamo purtroppo abituati nel mondo dell'informazione videoludica, con l'arrivo della fine del mese sono giunte tutta una serie di indiscrezioni sulle uscite videoludiche relegate ai servizi in abbonamento delle varie piattaforme, tra cui quelle di Amazon Prime Gaming.

Negli scorsi giorni, infatti, il portale Dealabs ha rilasciato alcune informazioni non ufficiali sui giochi pc gratis con Amazon Prime Gaming. Tra i nomi altisonanti che comparivano nella lista del catalogo aggiornato delle produzioni rilasciate "gratuitamente" con Prime Gaming, era comparso il nome di Fallout New Vegas. L'iconico titolo senza tempo sviluppato da Obisidian Entertainment e pubblicato da Bethesda Softwork nel 2010, che ai tempi fece breccia nei cuori dei videogiocatori e ad oggi viene definita una delle produzioni di punta della saga di Fallout, era apparso nella lista dei titoli in arrivo con il sopracitato abbonamento ad Amazon Prime.

Però, a novembre giungeranno tanti grandi titoli su Prime Gaming del panorama videoludico, senza tenere unicamente conto del sopracitato - e qualitativamente indiscutibile - Fallout New Vegas. L'account Twitter ufficiale dedicato a Prime Gaming, con un post attinente a ciò che costituirà la line-up di titoli gratuiti per il mese a venire, ha da poco rilasciato un post nel quale vengono mostrati tutti i prodotti disponibili nel corso dei prossimi giorni. Qui di seguito vi elenchiamo tutti i giochi in arrivo:

Fallout New Vegas

WRC 9 FIA World Rally Championship

Indiana Jones and The Last Crusade

Facility 47

Etherborn

Non c'è che dire: il parco titoli messo a disposizione da Amazon Prime Gaming per il mese di novembre 2022 saprà fare la felicità di tanti giocatori. Tra chi non ha avuto modo di provare Fallout New Vegas negli anni - o chi vorrà semplicemente tornare ad immergersi ancora una volta in una grande avventura videoludica - e chi si dedicherà ad altre esperienze minori o retro-gaming, come nel caso di Indiana Jones and The Last Crusade di LucasArts e pubblicato nel 1989, vi sono tante produzioni che rispecchiano gusti variegati e alla portata di tutti. Per chi, invece, fosse interessato a provare con mano un prodotto dedicato alla guida automobilistica, sarà possibile scaricare una delle ultime iterazioni di WRC. Il mese di ottobre 2022 ci saluta, dopo averci regalato Fallout 76 e L'ombra della guerra su Prime Gaming.