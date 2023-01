Amazon Prime Gaming: TES III Morrowind tra i giochi 'gratis' di febbraio

Se siete abbonati ad Amazon Prime sarete lieti di sapere che per il mese di febbraio avete una nuova ondata di giochi da scaricare gratuitamente su PC, incluso The Elder Scrolls III: Morrowind, leggendario RPG targato Bethesda.

Nella lineup di febbraio dei giochi offerti "gratuitamente" da Amazon Prime Gaming troviamo The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight’s Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew: Legendary Edition, Tunche, ed infine Space Warlord Organ Trading Simulator. Per accedere ai titoli vi basterà seguire questo indirizzo.

Prima che questi titoli vengano resi disponibili per il download, avete ancora tempo per scaricare i giochi offerti dal servizio per il mese di gennaio, ovvero: The Evil Within 2, Beat Cop, Lawn Mowing Simulator, Chicken Police – Paint it Red, Faraway 2: Jungle Escape, e Breathedge.

Da qui ai prossimi 6 giorni avrete inoltre ancora modo di scaricare senza costi aggiuntivi altri 10 giochi inclusi Dishonored 2, Metal Slug Metal Slug X Metal Slug 3 The King of Fighters 2003SNK 40th Anniversary Collection e altri ancora.

Cosa ne pensate della lineup di febbraio proposta da Amazon Prime Gaming? Se siete interessati ad immergervi nell'universo fantasy di Morrowind o esplorare le altre proposte del servizio, potete provare Amazon Prime Gaming gratis per un mese ed usufruire di consegne in un giorno lavorativo per tutti i prodotti con la dicitura Amazon Prime, consegne gratuite in due ore con Amazon Prime Now, accesso ad Amazon Prime Video, accesso ad Amazon Prime Gaming, accesso anticipato alle offerte lampo di Amazon, Prime Reading, Amazon Music Prime e Amazon Prime Photo.