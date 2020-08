Amazon Prime Gaming: The Inner World e Tempest tra i giochi gratis d'agosto

Dopo aver provveduto al cambio nel nome di Twitch Prime in Amazon Prime Gaming, i vertici del colosso dell'e-commerce invitano gli iscritti ad Amazon Prime ad accedere al catalogo dei giochi gratis per scaricare due interessanti titoli.

Il primo dei nuovi giochi da riscattare nel Vault di Prime Gaming è Tempest, un action ruolistico a mondo aperto sviluppato da Lion's Shade e prodotto da HeroCraft. Il titolo ci proietta di una dimensione piratesca per farci commerciare, esplorare e combattere in un'avventura multiplayer da vivere in solitaria o insieme ai propri amici. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Tempest curata da Giovanni Calgaro.

Il secondo videogioco accessibile gratis ad agosto dagli abbonati ad Amazon Prime è The Inner World, un'avventura punta e clicca realizzata da Studio Fizbin sotto l'egida di Headup Games. Gli appassionati di questo genere di esperienze narrative dovranno indossare i panni di Robert, il musicista di corte del più grande Monastero del Vento di Asposia. Per saperne di più sull'avventura grafica di Fizbin, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Inner World a firma di Alessandro Sordelli, con tutte le considerazioni e le analisi su questo progetto.

Qualora ve la foste persa, eccovi la lista dei giochi gratis Twitch Prime di luglio con Dear Eshter e tanti altri titoli da riscattare a zero euro su PC.