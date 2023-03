Amazon Prime Gaming x Riot: un mare di contenuti gratis per Valorant e League of Legends

I festeggiamenti per i 20 anni di Riot Games proseguono con un'iniziativa che darà modo agli iscritti ad Amazon Prime Gaming di accedere a tantissimi bonus gratuiti per videogiochi come Valorant e League of Legends.

La partnership tra la casa di sviluppo e produzione di Seattle e il colosso dell'ecommerce si concretizzerà nelle prossime settimane con una serie di iniziative promozionali che coinvolgeranno i titoli principali della scuderia Riot, tra cui League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant, League of Legends Wild Rift e Teamfight Tactics.

Da qui alle prossime settimane, i membri Amazon prime Gaming potranno riscattare gratuitamente questi contenuti speciali:

League of Legends - A partire da marzo, la Capsula Prime Gaming include un aspetto misterioso permanente (garantito epico) un campione permanente, 350 Riot Point, Boost PE di 30 giorni, aspetto lume misterioso, due frammenti di Eterni serie 1 e 200 essenze arancioni

Teamfight Tactics - A partire da aprile, per la prima volta i membri di Prime potranno riscattare contenuti ogni mese per un intero anno (12 premi in totale) nel famoso autobattler, tra cui emote, icone, Mini Leggende e bundle frammenti stella

League of Legends: Wild Rift - A partire da marzo i membri di Prime potranno ottenere contenuti ogni mese per un intero anno (12 premi in totale) nel gioco per dispositivi mobili, tra cui Ninnoli, emote, richiami base, aspetti e pose per aspetti

VALORANT - A partire da marzo i giocatori potranno ottenere contenuti esclusivi a tempo limitato ogni mese per un intero anno (12 premi in totale) per VALORANT, tra cui carte giocatore, accessori arma e spray

Legends of Runeterra - A partire da marzo, i membri di Prime potranno riscattare contenuti ogni mese, tra cui: forzieri prismatici di livello 3, carte epiche e carte rare

La partnership tra Riot e Amazon si estenderà anche alle sponsorizzazioni Amazon Prime Gaming per i titoli eSport di Riot Games, diventando il primo sponsor globale per l'eSport di Teamfight Tacticts e offrendo vari contenuti gratuiti negli eventi che si terrano nel corso dell'anno.