Amazon Prime gratis per un mese, attivalo per le offerte del Prime Day

Amazon Prime Day è stato annunciato ufficialmente da Amazon per le giornate del 21 e 22 giugno, come sempre seguiremo l'evento con voi e ci aspettiamo tantissime offerte sui videogiochi e prodotti tecnologici.

La pagina Amazon Prime 2021 è online e, per approfittare delle offerte in arrivo, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime o attivare la prova gratuita di 30 giorni se non avete in servizio attivo. Amazon Prime può essere attivato gratis per 30 giorni, senza obbligo di rinnovo, oppure a 36 euro all'anno, di seguito elenchiamo tutti i vantaggi per i suoi abbonati:

Consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti se è riportato Amazon Prime

Consegne gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now

Accesso gratuito al catalogo "Amazon Prime Video" con centinaia di film e serie TV

Archivio foto illimitato con Amazon Prime Photo

Accesso anticipato alle Offerte Lampo su Amazon.it

Accesso a 2 milioni di brani musicali con Amazon Music Prime

Accesso gratuito a centinaia di ebook con Prime Reading

30 giorni gratuitu e -20% sull’abbonamento a Audible.it

Contenuti in-game ogni mese e sconti esclusivi con Twitch Prime

In attesa dell'evento, sono attive due promozioni su Amazon molto allettanti, come Kindle Unlimited completamente gratuito per 3 mesi per gli abbonati Amazon Prime e Amazon Music Unlimited 4 mesi gratis a questo link, entrambe con scadenza il 22 giugno.