Amazon Prime Student: 90 giorni di prova gratuita e sconto del 50% per l'abbonamento

Per chi non lo sapesse è possibile aderire ad una super promozione per utilizzare Amazon Prime se siete studenti universitari, il servizio infatti sarà in prova gratuita per ben 90 giorni (senza nessun obbligo di rinnovo), dopodichè sarà possibile rinnovarlo ad un prezzo speciale.

Dopo la prova gratuita infatti sarà possibile rinnovare il servizio a soli 18,00 Euro all'anno (con lo sconto del 50%) fino alla laurea, per un massimo di 4 anni, invece del prezzo intero pari a 36,00 Euro all'anno, l'iscrizione ad Amazon Prime può essere disattivata in qualsiasi momento.



Clicca qui per attivare il servizio in prova gratuita per 90 giorni



Con Amazon Prime si può godere dei seguenti servizi:

consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni

streaming di film e serie TV su PrimeVideo.com

più di 2 milioni di canzoni e 40 ore di musica al mese senza pubblicità con Prime Music

centinaia di eBook Kindle con Kindle Unlimited

ottienere contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi per i videogiochi più popolari su Twitch, giochi indie completi, ricompense esclusive e un abbonamento mensile senza costi aggiuntivi ad un canale Twitch

accesso anticipato alle Offerte lampo di Amazon.it

spazio di archiviazione per le foto illimitato

Se non avete ancora utilizzato il servizio, questa è la promozione perfetta, anche per sfruttare le consegne veloci del sito in vista anche dell'imminente Black Friday.