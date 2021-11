Amazon produrrà la serie TV di Mass Effect? L'accordo sembra vicino per un report

Deadline ha lanciato un vero e proprio scoop, parlando del successo di The Wheel Of Time su Amazon Prime Video, la testata riporta una voce che vorrebbe il prossimo arrivo sulla piattaforma di una serie TV dedicata a Mass Effect.

The Wheel Of Time è la serie più vista dell'anno al debutto su Prime Video ed è nella Top 5 dei migliori lanci di sempre sulla piattaforma, milioni di persone hanno visto i primi episodi con riscontri positivi e un ottimo social media buzz in paesi come Stati Uniti, India, Brasile, Canada, Francia e Germania.

Dopo il successo dell'adattamento di The Boys, The Wheel of Time è un nuovo centro per Amazon e anticipa quella che è di fatto una delle serie più attese del prossimo futuro, Il Signore degli Anelli. Jennifer Salke, responsabile degli Amazon Studios, fa sapere che la compagnia continuerà ad investire in progetti legati al fantasy e alla fantascienza e in questo senso secondo Deadline uno dei prossimi titoli ad arrivare su Prime Video sarà Mass Effect.

Amazon Studios sarebbe molto vicino a chiudere una partnership con Electronic Arts per la produzione di una serie basata sulla celebre saga Sci-Fi di BioWare. Per il momento è solo una voce ma la fonte è decisamente attendibile e chissà che il rilancio dell'IP non passi solamente dal nuovo gioco di Mass Effect ma anche dal piccolo schermo.